После остановки подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье начали проверку

Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств аварийной остановки подъемника с отдыхающими на горнолыжном курорте в деревне Степаново. Об этом этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что туристы оставались на высоте в мороз в течение долгого времени. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства в области безопасности при эксплуатации подъемных сооружений.

«По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность, связанная с выходом троса из ролика, что привело к остановке подъемника на высоте и необходимости эвакуации отдыхающих», — заявили в пресс-службе.

ЧП на подъемнике в Дмитровском муниципальном округе произошло 31 января. На момент остановки на высоте находились 50 человек, их спустили прибывшие на место спасатели по трехколенной лестнице. При этом некоторые отдыхающие решили не ждать помощи и сами прыгнули в сугроб.