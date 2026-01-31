Канатная дорога с пассажирами остановилась в Подмосковье

Перевозившая людей на вершины горнолыжного парка в деревне Степаново Дмитровского муниципального округа канатная дорога остановилась. Для эвакуации застрявших на высоте пассажиров прибыли подмосковные спасатели.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в момент остановки на подъемнике находились 50 человек. Прибывшие на место специалисты снимали людей по трехколенной лестнице.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.гu заявили, что не все пассажиры канатной дороги дождались приезда спасателей. По их словам, некоторые прыгали прямо в сугробы.

По неподтвержденным данным, канатная дорога остановилась около 15:30.

В начале декабря все канатные дороги закрыли на горнолыжном курорте Эльбруса. Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду.