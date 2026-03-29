После ливней в Чечне более 500 домов освободили от воды

МЧС: в Чечне освободили от воды 557 домов, эвакуировали 1109 человек

После сильных ливней в Чечне освободили от воды 557 домов. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике Алихан Цакаев в официальном канале на платформе MAX.

По состоянию на 19:30 затопленными остались 1260 домов и придворовых территорий. Спасатели, сотрудники МВД, Росгвардии и волонтеры эвакуировали 1109 человек из поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны. Людей разместили у родственников, пострадавших нет.

Сотрудники МЧС и коммунальные службы продолжили откачивать воду. Аварийно-спасательные работы в республике идут в круглосуточном режиме. Специалисты также восстановили все пять поврежденных газопроводов и шесть трансформаторов.

После ливней в Чечне подтопило многие населенные пункты, а дороги и мосты местами размыты. Глава республики Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.

На реках выставили дополнительные посты МЧС для круглосуточного мониторинга гидрологической обстановки. В ведомстве отметили, что уровень воды начал понижаться.