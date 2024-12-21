После купания в бассейне в Тюменской области госпитализировали 17 человек

В Тюменской области в больницу после купания в бассейне попали 17 человек, в том числе 15 детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, дети проводили время на базе отдыха. После купания им стало плохо, и они обратились за помощью к взрослым. В итоге у них диагностировали отравление парами хлора.

Прокуратура организовала проверку и даст оценку деятельности руководителей базы отдыха. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование стоит на контроле.

В конце августа четверо детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Егорьевске. Роспотребнадзор взял пробы воды и воздуха и обнаружил, что в воде слишком много хлоридов, а в воздухе — озона. Работу бассейна временно приостанавливали.