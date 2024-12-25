На борту упавшего в Актау самолета было более 60 пассажиров

Минтранс Казахстана: на борту упавшего в Актау самолета находились 62 пассажира

На борту упавшего в Актау самолета, по предварительным данным, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Об этом сообщили в Минтрансе Казахстана .

Информацию о количестве человек на борту потерпевшего крушение воздушного судна предоставила азербайджанская сторона.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный, разбился утром в среду возле Актау. Возможной причиной падения стало столкновение летательного аппарата с птицей.

Как сообщил Telegram-канал Tengrinews.kz, с места крушения эвакуировали 12 человек, среди них один ребенок. Пострадавших уже доставили в Мангистаускую областную больницу.

На месте падения самолета сейчас работают 14 бригад скорой помощи.

Ранее стало известно, что момент крушения воздушного судна в районе Актау сняли на видео.