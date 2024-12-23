Семь человек погибли в результате авиакатастрофы в Мексике

В результате крушения самолета Cessna 207 в густо заросшем лесом районе Халиско на западе Мексики погибли не менее семи человек. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местных властей.

Место катастрофы находится в труднодоступной местности. Первые прибывшие на место крушения спасатели сообщили о семи погибших, личности которых пока не установлены.

Власти ожидают прибытия судмедэкспертов, которые заберут тела и установят, есть ли еще погибшие.