Сегодня 14:55 После ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализировали трех человек 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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После аварии с туристическим автобусом в Карелии в больницу доставили трех человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пострадали семь человек, из них трех госпитализировали. Пассажиров доставили в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернули пункт временного размещения», — уточнили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба МЧС 1/4 Фото: Пресс-служба МЧС 2/4 Фото: Пресс-служба МЧС 3/4 Фото: Пресс-служба МЧС 4/4

Авария произошла в воскресенье, 5 января. Глава Минздрава республики Михаил Охлопков отмечал, что транспортное средство перевернулось. Всего в автобусе находились 43 человека, среди них — жители Воронежа, Курска, Белгорода и Москвы, пострадали, по предварительным данным, семь человек.

Ведомство подготовило вертолет санитарной авиации и резерв востребованных специалистов для экстренного вылета в случае необходимости.