После ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализировали трех человек

После аварии с туристическим автобусом в Карелии в больницу доставили трех человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«Пострадали семь человек, из них трех госпитализировали. Пассажиров доставили в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернули пункт временного размещения», — уточнили в ведомстве.
Авария произошла в воскресенье, 5 января. Глава Минздрава республики Михаил Охлопков отмечал, что транспортное средство перевернулось. Всего в автобусе находились 43 человека, среди них — жители Воронежа, Курска, Белгорода и Москвы, пострадали, по предварительным данным, семь человек.
Ведомство подготовило вертолет санитарной авиации и резерв востребованных специалистов для экстренного вылета в случае необходимости.
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