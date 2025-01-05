Автобус с туристами перевернулся на трассе в Карелии
Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Туристический автобус попал в аварию на трассе в районе поселка Ляскеля в Карелии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в Telegram-канале.
По его словам, транспортное средство перевернулось, в результате чего тяжелые травмы получили как минимум шесть человек. У них выявлены переломы конечностей и травмы грудной клетки. Четырех пострадавших эвакуируют в Сортавальскую больницу, двоих — в Питкярантскую ЦРБ.
«Минздрав подготовил вертолет санитарной авиации и подготовил резерв востребованных специалистов для экстренного вылета в случае необходимости», — написал Охлопков.
Главное управление МЧС России по Карелии сообщило о семи пострадавших. Всего в автобусе находились 43 человека. Среди них — жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.
Руководитель Федерального центра медицины катастроф Алексей Осипов выразил готовность помочь Карелии.
«Если нужна помощь федеральных учреждений, звоните, все организуем», — сказал он в разговоре с Охлопковым.
Ранее 27 россиян пострадали в аварии с автобусом в Таиланде. Транспортное средство врезалось в бетонное ограждение.