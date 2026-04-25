После ДТП с автобусом в Ленинградской области за помощью обратились 20 человек

В Ленинградской области после аварии с автобусом в больницы доставили 20 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС .

По его словам, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще пять человек, в том числе ребенок, получили помощь амбулаторно.

Телеканал 78 добавил, что большинство раненых врачи разместили в Гатчинской больнице. Среди госпитализированных были двое детей. В Ломоносовской больнице один из пострадавших скончался. В этом медучреждении остались три человека.

Следователи СК по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло на пересечении трассы А-120 Южное полукольцо рядом со Сяськелевским сельским поселением Ленинградской области. В этом месте автобус врезался в грузовик. Один человек, который ехал в общественном транспорте, погиб на месте.