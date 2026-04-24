Один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика в Ленобласти

В Ленобласти автобус с 11 пассажирами столкнулся с фурой, погиб человек

В Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся на перекрестке с грузовиком, погиб один человек и 10 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Авария произошла в Гатчинском районе. На перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023 столкнулись автобус и фура. На место направили подразделения 120-й пожарной части ГКУ Леноблопожспас.

«В автобусе находились 11 человек. В результате ДТП погиб один, 10 пострадали, госпитализированы. Движение перекрыто», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причину ДТП И все обстоятельства произошедшего. В МЧС напомнили, что при движении на загородных трассах следует быть внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила проезда перекрестков.

Ранее в Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и рухнул в Обводный канал. Пострадали двое мужчин, их доставили в больницу.