После ЧП в Москве, где погибли два полицейских, ввели усиленное патрулирование

После ЧП на Елецкой улице в Москве ввели повышенное патрулирование вокруг главных столичных управлений силовых ведомств. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, сотрудникам специального полка приказали нести службу в полном снаряжении — в касках и бронежилетах с шестью бронепластинами (ранее разрешалось снимать до двух пластин). Кроме того, на каждый пост направили подкрепление — дополнительно по одному-двум сотрудникам.

Особенное внимание уделили охране вокруг главных зданий силовых структур — ГУ МВД на Петровке и Генерального штаба ВС России на Знаменке.

Происшествие на юге Москвы случилось сегодня под утро. По предварительным данным, взорвалась машина, припаркованная у полицейского участка. В результате ЧП погибли два правоохранителя. У одного из них остались жена и девятимесячная дочь.