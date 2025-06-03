После ЧП с мостом под Брянском пассажиров РЖД просят ложиться головой к дверям

Сотрудники РЖД начали рекомендовать пассажирам спать головой к выходу из плацкарта, а не к окну после обрушения моста в Брянской области, обломки которого упали на пассажирский поезд. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Проводники в поезде Климов—Москва в ночь на 2 июня разъясняли пассажирам новые правила безопасности. По словам сотрудницы поезда, после происшествия для работников РЖД провели дополнительный инструктаж.

Новая рекомендация призвана минимизировать риски для пассажиров в случае ЧП.

Обрушение моста в Выгоничском районе Брянской области случилось в ночь на 1 июня. Обломки упали на проходивший под ним поезд № 86 сообщением Климов — Москва. В итоге локомотив и вагоны сошли с рейсов. Семеро человек погибли, более 100 пострадали. В связи с происшествием губернатор Александр Богомаз объявил в регионе трехдневный траур.