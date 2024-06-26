После ЧП на руднике «Уралкалия» начали проверку
Следователи начали проверку после вспышки газа на руднике в Соликамске
Следователи проведут проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске. Об этом сообщил краевой Следственный комитет в Telegram-канале.
«По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка», — указали в ведомстве.
Специалисты поверят ЧП по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности при строительных или иных работах.
Как сообщили РИА «Новости» в краевом минздраве, двое рабочих получили ожоги разной степени. Пострадавших госпитализировали.
ЧП произошло на руднике около 01:27 по московскому времени. Персонал сразу вывели на поверхность. Причину вспышки газа предстоит выяснить специалистам. Другие производственные объекты «Уралкалия» работают в штатном режиме. Организация в составе группы «Уралхим» занимается выпуском и экспортом калийных удобрений.