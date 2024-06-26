После ЧП на руднике «Уралкалия» начали проверку

Следователи начали проверку после вспышки газа на руднике в Соликамске

Фото: РИА «Новости»

Следователи проведут проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске. Об этом сообщил краевой Следственный комитет в Telegram-канале.

«По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка», — указали в ведомстве.

Специалисты поверят ЧП по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности при строительных или иных работах.

Как сообщили РИА «Новости» в краевом минздраве, двое рабочих получили ожоги разной степени. Пострадавших госпитализировали.

ЧП произошло на руднике около 01:27 по московскому времени. Персонал сразу вывели на поверхность. Причину вспышки газа предстоит выяснить специалистам. Другие производственные объекты «Уралкалия» работают в штатном режиме. Организация в составе группы «Уралхим» занимается выпуском и экспортом калийных удобрений.

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