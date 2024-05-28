Посла Зимбабве в России экстренно госпитализировали в Москве

Mash: посла Зимбабве в РФ Мутинири госпитализировали с подозрением на инсульт

Посла Зимбабве в России Амброуза Мутинири срочно положили в московскую больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, у 80-летнего политика мог случиться инсульт. Он почувствовал себя плохо вечером, когда был в служебной квартире. Мужчине вызвали скорую, медики осмотрели его и приняли решение о госпитализации.

Ранее в Москве скончался посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Он умер у себя дома в районе Замоскворечье. О причинах случившегося не сообщили. Глава МИД Гондураса Энрике Рейна в соцсетях подтвердил информацию о смерти Сальгадо.

МИД РФ выразил искренние соболезнования из-за смерти посла Гондураса. В ведомстве отметили, что он многое сделал для развития сотрудничества стран.