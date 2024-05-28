Посла Зимбабве в России экстренно госпитализировали в Москве

Mash: посла Зимбабве в РФ Мутинири госпитализировали с подозрением на инсульт

Фото: РИА «Новости»

Посла Зимбабве в России Амброуза Мутинири срочно положили в московскую больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, у 80-летнего политика мог случиться инсульт. Он почувствовал себя плохо вечером, когда был в служебной квартире. Мужчине вызвали скорую, медики осмотрели его и приняли решение о госпитализации.

Ранее в Москве скончался посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Он умер у себя дома в районе Замоскворечье. О причинах случившегося не сообщили. Глава МИД Гондураса Энрике Рейна в соцсетях подтвердил информацию о смерти Сальгадо.

МИД РФ выразил искренние соболезнования из-за смерти посла Гондураса. В ведомстве отметили, что он многое сделал для развития сотрудничества стран.

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

«Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте