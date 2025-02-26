Сегодня 15:28 «Пошла, что-то выпало, родила». Бросившая ребенка в туалете студентка из Канска знала о беременности Подруги назвали родившую в туалете общежития Канска хорошей девочкой 0 0 0 Эксклюзив

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Студентка из Красноярского края, родившая и бросившая ребенка в туалете общежития в Канске, — воспитанная девочка из хорошей семьи. Об этом 360.ru рассказали подруги девушки.

Тело младенца обнаружили ранее в мусорном ведре. Роды у 17-летней девушки начались 23 февраля. «Странная ситуация для всех. Девочка хорошая, воспитанная, добрая, учится хорошо, характеристики хорошие. Жаль, что так сделала. Я считаю, родители во многом виноваты», — заявила подруга студентки. По ее словам, девушка боялась родственников, поэтому и поступила подобным образом. «Боялась рассказать маме. У меня в голове все не укладывается», — призналась собеседница 360.ru.

Хорошая девочка из хорошей семьи По словам другой подруги, сейчас родившая студентка чувствует себя плохо.

«Я не могу сказать, что случилось, потому что она моя подруга и я не хочу всем рассказывать. То, что написали, — наполовину неправда. Она очень хорошая девушка из хорошей семьи», — подчеркнула она. Она подтвердила, что девушка знала о беременности. «Но боялась сказать родителям», — добавила приятельница студентки.

Думала, что-то с пищеварением В пресс-службе красноярского СК рассказали 360.ru, что пока неизвестно, родился ребенок мертвым или живым. «Ждем экспертизу, потом от этого будем отталкиваться», — уточнили в ведомстве. Сейчас следователи допрашивают родственников, сокурсниц и устанавливают отца ребенка. Сама девушка заявила специалистам, что не знала о беременности. «Говорит: „Я не знала, не понимала“. Подумала, что проблемы с пищеварением, пошла, что-то выпало, родила, и вот ребенок якобы признаков жизни не подавал, она его завернула и положила в пакет», — добавила собеседница 360.ru. Предполагаемый отец, тоже ученик колледжа, свою причастность не признал. Следователи отобрали биоматериал и назначили ДНК-экспертизу. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по этому факту. Специалисты установят причины и условия, способствовавшие гибели ребенка.