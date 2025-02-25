Родила и выбросила. Студентка в Красноярском крае оставила дочь в туалете

Студентка в Канске родила в туалете общежития и выбросила новорожденную в ведро

В Красноярском крае студентка колледжа родила в туалете общежития, завернула ребенка в пакет и оставила в мусорном ведре. Правоохранители возбудили уголовное дело и назначили экспертизу, сообщила пресс-служба следственного управления регионального СК.

Девушке 17 лет. Роды начались 23 февраля на 37-й неделе беременности, ребенок появился на свет в туалете общежития в Канске.

По версии следствия, мать завернула девочку в пакет и выбросила в мусорное ведро. Наткнувшиеся на новорожденную люди вызвали экстренные службы. К приезду следственно-оперативной группы ребенок не подавал признаков жизни.

Следком возбудил уголовное дело по статье 106 УК России («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Чтобы выяснить, когда именно умерла девочка — до или после рождения, — назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Источник РЕН ТВ сообщил, что студентка не знала о беременности и не стояла на учете в женской консультации. Собеседники Telegram-канала Mash утверждают, что это не так. По их словам, девушка скрывала положение от родителей.

Похожий случай произошел в Забайкалье. Девушка родила ребенка в туалете придорожного кафе и оставила в выгребной яме.