Посетители московского ТЦ пожаловались на сетки для птиц под потолком

Пользователи столичного торгового центра «Авиапарк» обратили внимание, что под потолком гибнут птицы, запутавшиеся в сетях. В ТЦ объяснили их установку санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В телеграм-канале «Новости Москвы» отметили, что все это происходит на глазах у детей, а мертвые птицы могут упасть на посетителей торгового центра, в том числе в тарелки обедающим на фудкорте.

В пресс-службе торгового центра в ответ напомнили о требованиях, которые обязывают, чтобы на территорию не попадали птицы, грызуны и насекомые. При этом сетки в ТЦ назвали одним из самых гуманных методов. Каждый вечер попавших в ловушку пернатых выпускают на волю.

Однако, чтобы не вызывать дискомфорта у посетителей, руководство пообещало подыскать менее заметные способы.

