ТЦ «Океания» эвакуировали на западе Москвы

Около 600 посетителей эвакуировали из ТРЦ «Океания» из-за пожара на кухне

Около 600 человек оперативно эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Океания» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Причиной экстренных мер стало возгорание на кухне в одном из ресторанов ТЦ. По предварительным данным, загорелись жировые отложения, скопившиеся в вытяжке.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Пока официальной информации о происшествии не поступало.

Неделю назад спасатели вывели из ТЦ «Арена Плаза» около 1,5 тысячи человек из-за звонка о минировании. Когда здание оцепили, к осмотру территории приступили кинологи с собаками. О результатах проверки ничего не известно.