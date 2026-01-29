Многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

Утром 29 января в пятиэтажном доме в центре Москвы начался пожар. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в многоэтажке на улице Старой Басманной. Предварительно, там вспыхнули перекрытия между четвертым и пятым этажом.

На место прибыли спасатели, огонь распространился на площади до 50 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 жильцов, их разместили в автобусе с обогревом. Причина возгорания уточняется, информация о пострадавших не поступала.

Днем ранее в Московской области загорелся склад с текстилем, огонь охватил 1,8 тысячи квадратных метров площади. Очевидцы рассказали, что сначала появился дым, но никто не понял, что конкретно произошло.