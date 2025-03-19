Посетителей центра Московского долголетия эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в центре Московского долголетия. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Заведение располагается в центре Москвы — на улице Сергия Радонежского.

«Небольшое задымление. Эвакуированы 30 человек», — рассказал собеседник 360.ru.

Пожарные прибыли на место ЧП, они ищут очаг возгорания.

«На первом этаже в спортзале запах горелой бумаги. Проверяют подвал и первый этаж», — добаивл источник.

Ранее на юге Москвы загорелись три бытовки. Пожар вспыхнул в деревне Варварино в Троицком административном округе. По информации источника 360.ru, загорелась одна из бытовок, а позже пламя перекинулось на две находящиеся рядом постройки. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших.