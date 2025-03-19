Посетителей центра Московского долголетия эвакуировали из-за пожара
Источник 360.ru в центре Московского долголетия произошло задымление
Пожар произошел в центре Московского долголетия. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Заведение располагается в центре Москвы — на улице Сергия Радонежского.
«Небольшое задымление. Эвакуированы 30 человек», — рассказал собеседник 360.ru.
Пожарные прибыли на место ЧП, они ищут очаг возгорания.
«На первом этаже в спортзале запах горелой бумаги. Проверяют подвал и первый этаж», — добаивл источник.
Ранее на юге Москвы загорелись три бытовки. Пожар вспыхнул в деревне Варварино в Троицком административном округе. По информации источника 360.ru, загорелась одна из бытовок, а позже пламя перекинулось на две находящиеся рядом постройки. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обошлось без пострадавших.