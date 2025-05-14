Посетителей ТРК в Мытищах эвакуировали из-за угрозы возгорания

МЧС: в ТРК «Красный кит» в Мытищах произошло ложное срабатывание сигнализации

Днем в среду в торгово-развлекательном комплексе «Красный кит» в Мытищах произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, посетителей эвакуировали. Об этом 360.ru сообщили в МЧС.

«У нас тут пожар! У меня только тренировка началась! Мне страшно», — рассказал очевидец.

На кадрах видно, что посетители ТРК организованно вышли на улицу под предупреждающее уведомление. Спустя несколько десятков минут «Красный кит» заработал в привычном режиме.

«Всех запустили обратно! Люди идут, вот так все и выглядит. На первом этаже многие магазины пока закрыты», — сказал он.

В пресс-службе МЧС Московской области 360.ru сообщили, что на самом деле возгорания не было, произошло ложное срабатывание сигнализации и помощь не потребовалась.

Днем ранее строительный рынок вспыхнул в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров.