Посетитель кафе в центре Москвы открыл стрельбу

Источник 360.ru: посетитель кафе в ЦАО открыл стрельбу, один человек ранен

В кафе на Большой Никитской улице, 13 прозвучали выстрелы, сообщил источник 360.ru. По его словам, вооруженный мужчина гонялся за тремя посетителями. На место происшествия отправились экстренные службы.

«В кафе бегают четыре человека, один из них стреляет», — уточнил источник.

По его информации, в результате конфликта один человек пострадал, у него огнестрельное ранение. На место ЧП отправились полицейские и бригада скорой помощи.

На прошлой неделе стрельбой закончился дорожный конфликт. Двое водителей повздорили, после чего один из них схватился за оружие и открыл пальбу по другому. Мужчина умер, его пассажира госпитализировали.