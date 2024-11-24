Стрельбу в Марксе спровоцировал конфликт на дороге

СК возбудил дело об убийстве после смертельной стрельбы в Марксе

После стрельбы в Марксе возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В пресс-службе СК по Саратовской области уточнили, что конфликт со стрельбой начался из-за спора на дороге.

«У дома 11 по улице Победы между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в двух [других], находящихся в салоне автомобиля», — отметили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что один из участников перестрелки погиб на месте, второй пострадал — ему потребовалась помощь медиков. Подозреваемый скрылся.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и покушения на убийство двух мужчин в городе Марксе», — добавили в региональном Следкоме.

Следователи вместе с полицией начали оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности начавшего стрельбу.