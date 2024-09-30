Поселок в ЛНР остался без света из-за охватившего несколько улиц пожара

Пожар вспыхнул на улицах поселка Сокологоровка в ЛНР, людей эвакуировали

Крупное возгорание произошло в поселке Сокологоровка в Первомайском городском округе Луганской Народной Республики. В результате населенный пункт оказался полностью обесточен, сообщил глава Первомайска Сергей Колягин в Telegram-канале.

«Идет борьба с тремя возгораниями на большой площади. Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка», — написал он.

Колягин отметил, что сейчас проводится эвакуация местных жителей, чьи дома сгорели в результате пожара в поселке или находятся в опасной зоне.

Для эвакуации местные власти задействовали три автомобиля. Эвакуированных из Сокологоровки людей доставят в пункт временного размещения, где им окажут всю необходимую помощь.

Ранее мощный пожар вспыхнул в Антрацитовском районе ЛНР. Сухая трава загорелась на 300 гектарах. Огнем повредило более 40 частных домов, 86 построек, два барака и автомобиль. Также сообщалось о двух погибших.