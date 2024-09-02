Два человека погибли и трое пострадали при масштабном пожаре в ЛНР

МЧС: два человека стали жертвами крупного пожара в ЛНР

В Антрацитовском районе ЛНР вспыхнул мощный пожар. Спасатели приступили к тушению огня, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В населенном пункте Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 гектарах. Пожар повредил 41 частный дом, 86 построек, два барака и автомобиль. С помощью спецтранспорта эвакуировали более 30 жителей, их доставили в пункт временного размещения.

«Пострадали три человека. К сожалению, двое погибли», — уточнили в пресс-службе.

К тушению огня привлекли более 40 специалистов и восемь единиц техники.

В конце августа спасатели ликвидировали два лесных пожара в Коробковском участковом лесничестве в Подмосковье. С огнем боролись пять человек и три единицы техники.

Также лесной пожар полностью потушили в районе Тепе-Оба под Феодосией. Огонь вспыхнул 25 августа, а ликвидировать его удалось 29-го числа, сообщил RT.