Porsche за 12 миллионов рухнул в пруд в Подмосковье

Автомобиль Porsche Taycan Cross Turismo вечером 23 апреля упал в пруд в поселке Лунево в Московской области. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, в машине находились жители коттеджного поселка «Маленькая Шотландия», расположенного в 200 метрах от места происшествия. Они лихачили и не справились с управлением транспортным средством на повороте. Информации о пострадавших нет.

«Раньше они уже гоняли тут. Автомобиль стоимостью около 12 миллионов рублей вытаскивали до глубокой ночи, переграждая дорогу», — рассказал собеседник 360.ru.

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