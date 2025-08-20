Porsche и скорая столкнулись на Хорошевском шоссе в Москве

Источник 360.ru: скорая врезалась в Porsche в Москве

В Москве произошло ДТП с участием Porsche и кареты скорой помощи. Владелец иномарки рассказал 360.ru свою версию резонансного происшествия.

Мужчина заверил, что двигался на зеленый сигнал светофора, когда машина скорой помощи выехала на перекресток на красный свет.

При этом, как утверждает водитель Porsche, проблесковые маячки и сирена у спецтранспорта были выключены, а внутри не находилось ни медицинского персонала, ни пациентов. Он добавил, что скорость движения скорой была крайне высокой.

«Водитель скорой летел на невероятной скорости без медицинского экипажа и без пациентов», — подчеркнул водитель иномарки.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Инспекторы подтвердили, что водитель легкового автомобиля не нарушал правила дорожного движения.

Хозяин Porsche запросил проверку видео с уличных камер. Он намерен добиться и изъятия нагрудного регистратора водителя скорой, который должен был фиксировать его действия.

