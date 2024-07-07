Порнозвезда из-за анальной пробки попала в больницу на двое суток

Австралийская порнозвезда Алисия Дэвис попала в больницу из-за «исчезнувшей» в ней анальной пробки. Причем случилось это во время первого свидания с молодым человеком. О впечатлениях актрисы и переживаниях из-за операции написала New York Post.

Дэвис в силу своей профессии имеет большой опыт использования секс-игрушек, поэтому такого ЧП с анальной пробкой она, конечно, никак не ожидала.

Сначала девушка пыталась извлечь ее самостоятельно, но безуспешно. Выход оставался один — ехать в больницу. Медики подтвердили, что пробка находится внутри тела актрисы. Ждать операцию пришлось два дня. В это время Дэвис снимала тиктоки, делясь своим состоянием с подписчиками. В одном из роликов девушка призналась, что боли и дискомфорта из-за пробки у нее не было, но она чувствовала позывы к опорожнению кишечника.

Долгожданная операция в итоге прошла без осложнений, а врачи после в шутку предложили Дэвис забрать пробку в качестве трофея.

По словам актрисы, после этого случая ей потребовались месяцы, чтобы снова начать экспериментировать с секс-игрушками. Она отметила, что стала использовать такие гаджеты гораздо более аккуратно и призвала к такой же осторожности других.

В 2021 году врачам Новокузнецка пришлось оперировать пациента, засунувшего себе в задний проход палку ливерной колбасы ради новых ощущений.