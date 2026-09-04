Популярный фитнес-блогер избил свою возлюбленную и скрылся на ее машине

Популярный фитнес-блогер жестоко избил свою возлюбленную и сбежал на ее машине. Об этом корреспонденту 360.ru рассказала сестра потерпевшей.

Елизавета и Максим (имена изменены) состояли в отношениях около двух месяцев. Когда девушка предложила расстаться, блогер начал поднимать на нее руку, рассказала собеседница.

Вечером 30 августа Максим пришел в квартиру Елизаветы и начал избивать ее, лишив связи и не выпуская из квартиры. Издевательства продолжались около 10 часов, поделилась сестра потерпевшей.

Выручили Елизавету проходившие мимо девушки, услышав из окна крики о помощи. В суматохе Максим взял из квартиры ключи и уехал на машине хозяйки.

Медики засвидетельствовали следы побоев, у девушки сломаны два ребра.

«На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается» — сообщили 360.ru в УИиОС ГУ МВД России по городу Москве.

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