Пьяный мужчина до смерти забил знакомую в квартире на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил знакомую до смерти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета столицы.

Происшествие случилось 3 мая 2026 года в квартире жилого дома на улице Академика Варги.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений [мужчина] избил свою знакомую. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве.

Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Следователи провели комплекс экспертиз — дактилоскопические, генетические, психолого-психиатрические. Их выводы подтвердили вину обвиняемого. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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