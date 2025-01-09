Напавшие на мэра Улан-Удэ пьяные подростки сначала попросили у него закурить. Об этом пострадавший рассказал в комментарии 360.ru.

«Не угрожали. Попросили закурить — и все. Нападение было молниеносное. Быстро, во-первых, один раз ударили меня, я схватил одного, второй пнул, мы упали на землю. Второй там еще раза два меня пнул, в том числе по ноге. Нога сломалась, на этом остановились и убежали. Больше ничего не было», — отметил мужчина.

Он также рассказал о своем самочувствии.

«У меня только перелом ноги. Больше никаких повреждений, ни телесных, никаких больше нет», — сказал советник главы города.

По данным следствия, все произошло в новогоднюю ночь. Нападавшие перед избиением употребляли алкоголь. После драки с мужчиной они отправились в компьютерный клуб, где избили молодого человека. Суд отправил двоих подозреваемых под домашний арест, третьему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.