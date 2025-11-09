Попавшего под лавину на Камчатке мужчину нашли живым

Попавшего под сход лавины на Камчатке мужчину нашли живым. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив», — уточнили в ведомстве.

Сейчас ведутся работы по его эвакуации. К двум сотрудникам МЧС и следователям готовятся присоединиться местные спасатели из поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и врач Мильковской районной больницы. Кроме того, пропавшего коллегу искали около 20 человек из числа работников предприятия.

Также следователи проверяют обстоятельства гибели 39-летнего машиниста буровой установки подрядной организации в результате схода лавины. Его 29-летнего помощника сейчас ищут, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю

Ранее лавина накрыла передвижной домик в пяти километрах от месторождения, в котором находились два человека, один из них погиб.