Крупный пожар вспыхнул на месте массового ДТП в Иркутской области

В Иркутской области на федеральной трассе на месте массового ДТП вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

Авария произошла районе поселка Камышет Нижнеудинского района. Это 1325-й километр федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

«По предварительной информации, участниками столкновения стали несколько грузовых и легковых автомобилей», — уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Инспекторы ДПС ограничили дорожное движение в обоих направлениях. Информация о пострадавших и количестве поврежденных транспортных средств еще уточняется.

