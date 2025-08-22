Альпинист Киселев: страхование в горах нужно, но МЧС это вряд ли разгрузит

Зампредседателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил ввести обязательное страхование альпинистов. Насколько эта идея актуальна, рассказал 360.ru кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор Денис Киселев.

Он горячо поддержал предложение, но усомнился в том, что эти меры действительно разгрузят МЧС, как заявил депутат.

«У нас в горах ситуация такая, что спасать, в общем, некому. И МЧС тоже не очень справляется. Поэтому альпинисты часто справляются своими силами — или, по крайней мере, МЧС привлекает альпинистов и проходит дополнительное обучение. Если спасать некому, кроме как МЧС, вряд ли это их разгрузит», — отметил Киселев.

При этом, по словам альпиниста, это позволит повысить зарплаты горным спасателям или привлечь частные спасательные компании, если таковые появятся.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что альпинистке Наталье Наговициной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в горах Киргизии, могут предъявить счет за спасение.