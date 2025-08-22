Застрявшей в горах Киргизии альпинистке могут выставить большой счет за спасение

Российской альпинистке Наталье Наговициной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в горах Киргизии, могут предъявить счет за спасение. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Спасение россиянки оценили в 58,8 тысячи долларов, это около 4,7 миллиона рублей. В эту сумму входят вертолеты, медики, и эвакуация тела, если она не доживет до прихода спасателей.

По информации канала, Наговицина оформила базовую страховку, которая покрывает только 35 тысяч долларов. Оставшуюся часть придется выплатить альпинистке или ее сыну, если она не выживет.

Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте около 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Попытки ее спасти не увенчались успехом, один из пытавшихся ее спасти погиб от переохлаждения.

Минобороны Киргизии 16 августа выделило вертолет Ми-8 для эвакуации альпинистов, но из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту спасатели получили незначительные травмы.

Вылетевший ему на смену вертолет смог забрать спасателей и нескольких альпинистов, однако из-за ухудшения погоды не смог сделать еще один эвакуационный рейс, спасательная операция продолжилась лишь 18 августа.

По информации Telegram-канала, спасать россиянку отправились добровольцы из турфирмы. Профессиональные альпинисты уже прошли до высоты 5800 метров, до пострадавшей осталось еще 1400 метров.