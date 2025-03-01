Понимающего китайский язык кота похитили во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестный похитили кота Чульгира, понимающего китайский язык. Об этом РИА «Новости» рассказал работник торгового рынка «Березка» Батыр, который приютил животное.

Мужчина сообщил, что кота ищут уже два дня, но безуспешно.

Чульгиру три года. Он жил в комнате на рынке, поэтому его знали многие посетители.

«Кот понимает китайский язык: воспитывал его китаец Ваня, который здесь чай и фрукты продает. Он и имя ему дал, по факту кот только китайский и понимал», — рассказал Батыр.

По его словам, кота выпустили погулять, а когда он не вернулся, то сразу начали искать. Батыр отметил, что очевидцы ему рассказали, как Чульгира приманил неизвестный и увез на иномарке.

Сотрудники рынка предположили, что кота забрали волонтеры, приняв его за бездомного, хотя по нему было видно, что он домашний, чистый и ухоженный. Батыр пояснил, что Чульгир всегда гулял на улице и ловил мышей.

Продавцы планируют написать заявление в полицию.

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