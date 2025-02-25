Прожившего на могиле хозяина семь лет кота Хатико выписали из ветклиники в Петербурге

Специалисты ветеринарной клиники Санкт-Петербурга выходили прожившего семь лет на могиле хозяина дагестанского кота, получившего за верность прозвище Хатико. Как рассказала 360.ru волонтер Эльмира, животное сейчас находится на передержке и остается под наблюдением специалистов.

Она подчеркнула, что коту стало намного лучше, но назначенное лечение нужно продолжать даже после выписки.

«Сейчас его отправили на передержку с медицинским уходом до конца лечения. Потом будем искать дом. Кот выглядит намного лучше, глаза ясные, красивые. Спит на мягкой кровати», — рассказала Эльмира.