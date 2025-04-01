Понадобился кран. Появились кадры жесткого ДТП в центре Москвы
Источник 360.ru: в центре Москвы произошло крупное ДТП
Несколько автомобилей столкнулись в центре Москвы. Кадры с места происшествия предоставил источник 360.ru.
Авария произошла на Новом Арбате, в районе 36 дома. Столкнулись три автомобиля — легковые Land Rover и Volkswagen, и грузовой Isuzu.
Грузовик перевернулся, из него вылилось топливо. Прибывшие на место оперативные службы начали смывать топливо в сторону от трассы. По данным источника 360.ru, к аварии выслали 20-тонный кран.
Место ДТП огородила полиция. Две полосы движения в сторону Краснопресненской набережной перекрыли.
На данный момент известно об одной пострадавшей — женщина-водитель Volkswagen получила легкие травмы. Медики осмотрели ее на месте, после чего женщина согласилась на госпитализацию.
Ранее два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Орехово-Зуеве.