Понадобился кран. Появились кадры жесткого ДТП в центре Москвы

Несколько автомобилей столкнулись в центре Москвы. Кадры с места происшествия предоставил источник 360.ru.

Авария произошла на Новом Арбате, в районе 36 дома. Столкнулись три автомобиля — легковые Land Rover и Volkswagen, и грузовой Isuzu.

Грузовик перевернулся, из него вылилось топливо. Прибывшие на место оперативные службы начали смывать топливо в сторону от трассы. По данным источника 360.ru, к аварии выслали 20-тонный кран.

Место ДТП огородила полиция. Две полосы движения в сторону Краснопресненской набережной перекрыли.

На данный момент известно об одной пострадавшей — женщина-водитель Volkswagen получила легкие травмы. Медики осмотрели ее на месте, после чего женщина согласилась на госпитализацию.

Ранее два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Орехово-Зуеве.