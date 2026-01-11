Помощника машиниста насмерть зажало локомотивом в Амурской области

Помощник машиниста во время заезда на 29-й путь железнодорожной станции Верхний Улак в Амурской области вышел из локомотива, не дождавшись полной остановки. В результате его насмерть зажало между боковой частью поезда и площадкой эстакады, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Работник получил серьезные травмы и умер в медучреждении. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи начали устанавливать обстоятельства случившегося. Ход расследования взяла на контроль Дальневосточная транспортная прокуратура. По ее данным, помощник машиниста 1987 года рождения пострадал при экипировке песком локомотива.

Ранее в Амурской области сошли с рельс грузовые вагоны. ЧП произошло на перегоне Гудачи — Гонжа.