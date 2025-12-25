Помощник и соавтор Горбачева попал под машину в Москве

Вчера в Москве 84-летнего политолога Бориса Славина, который был помощником и соавтором трудов Михаила Горбачева, сбила машина. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Журналисты выяснили, что политолога отвезли в больницу с тяжелыми травмами. Славин ударился головой.

«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», — сказал сын пострадавшего Борис Славин.

Данных о водителе, сбившем политолога, источник не предоставил.

