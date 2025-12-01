«Помогли, чем смогли»: как жители Новосибирской области спасали косуль на озерах

Массовая гибель косуль на озерах в Новосибирской области прекратилась из-за совпадения нескольких факторов. Об этом рассказал 360.ru житель города Карасук Илья, который помогал спасать животных.

По его словам, миграция парнокопытных в этом году была необыкновенно сильной, а ноябрь в области выдался аномально теплым, из-за чего лед не мог застыть.

«Получилось так: где на месте миграции какие-то водоемы и у животных ноги разъезжаются, то они оставались. При мне нормально переходили озеро — скользили, конечно, но переходили. Ослабленных животных мы по возможности пособирали. Знакомая позвонила, мы приехали, посмотрели и решили помочь. Помогли, чем смогли», — рассказал Илья.

Вскоре после этого температура снизилась, выпал снег, и косули перестали падать и застревать. Падеж животных продлился всего два дня.

Ранее главу Ленинского района Новосибирска случайно застрелили на охоте, преследуя косуль.