Главу Ленинского района Новосибирска случайно убили на охоте

Главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба случайно застрелил охотник, который преследовал косуль. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Гриб охотился вместе со знакомыми около села Шагалка в Доволенском районе. Один из охотников не убедился, что на линии огня нет людей, и выстрелил из карабина. В результате пуля попала в главу района — он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением смерти по неосторожности», — отметила пресс-служба.

Следственный комитет устанавливает подробности случившегося, проводит дальнейший сбор и закрепление доказательств. Министерство природных ресурсов и экологии региона выразило соболезнования семье и близким погибшего.

«Для всех, кто знал Александра Гриба, он был не просто главой Ленинского района Новосибирска и профессионалом своего дела. Он был другом, поддержкой, лидером», — написали в ведомстве.

