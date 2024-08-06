«Помогите!» Уфимец сорвался с третьего этажа и сбежал от спасателей

Видео 360.ru: мужчина в Уфе повис на окне дома и сорвался при виде спасателей

Житель Уфы устроил переполох в одной из многоэтажек. Мужчина едва не выпал из окна, истошно крича, а затем убежал от спасателей. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Молодой человек сначала повис на оконной раме. Но когда к нему подобрались спасатели — сорвался и упал на козырек у подъезда. Там он взвыл от боли, но сотрудникам МЧС не дался.

Спасатели пытались убедить мужчину подойти к ним, спрашивали: «Где нож?» Один из огнеборцев поднялся на навес, но не успел поймать мужчину: тот буквально выскользнул у него из рук.

Примечательно, что неизвестный приземлился на ноги, а потом пустился наутек.

«Пожалуйста, помогите», — вопил он и удирал от спасателей.

Что именно произошло, и в адекватном ли состоянии был мужчина — неизвестно.

Еще один нетипичный случай произошел в Мытищах. Девушка испугалась кавалера с сайта знакомств и выпрыгнула в окно. Как оказалось, мужчина предложил ей понюхать газ.