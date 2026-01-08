Поминальная свеча сожгла квартиру в Иркутске

В Иркутске оставленная без присмотра поминальная свеча стала причиной пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС .

От жильцов дома на улице Байкальской поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде. Когда прибыло первое подразделение, из окна на третьем этаже вырывалось пламя. Звено газодымозащитной спасло трех человек, самостоятельно эвакуировались 15 жильцов.

«Открытое горение было ликвидировано за 24 минуты. В результате пожара повреждена мебель и домашние вещи на 10 квадратах. На месте работали 22 специалиста и шесть единиц техники», — добавили спасатели.

Они призвали использовать устойчивые подставки для свечей и не оставлять их без присмотра.

Ранее в Митине пожар разгорелся в одной из квартир из-за новогодней елки.