Новогодняя елка стала причиной пожара в Митине

Новогодняя елка загорелась в одной из квартир многоэтажки в районе Митино. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на восьмом этаже дома на Пятницком шоссе. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра, возгорание потушили до приезда спасателей. На место прибыла скорая помощь, медики осматривают пострадавших.

Ранее пожар разгорелся в торговом центре на юго-западе Москвы — в системе вентиляции кафе вспыхнули жировые отложения. Из-за ЧП в помещениях произошло задымление. В итоге из здания эвакуировали почти тысячу человек.

Огонь потух сам, сотрудники МЧС проверили короба и вентиляционный фасад. В результате ЧП никто не пострадал.