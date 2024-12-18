Помет летучих мышей убил двух наркоманов в США

Двое жителей штата Нью-Йорк удобряли коноплю пометом летучих мышей и заразились от него смертельной инфекцией. Об этом сообщило Live Science.

Наркозависимые мужчины не были знакомы между собой. Они выращивали коноплю и для ускорения ее роста использовали экскременты летучих мышей. Один купил их в интернете, а другой — собрал на своем чердаке, где жили животные.

Однако в помете оказались споры гриба Histoplasma capsulatum. Их вдыхание вызывает у человека развитие гистоплазмоза, поражающего легкие и другие органы.

Врачи выявили у мужчин лихорадку, кашель, потерю веса и заражение крови. Их доставили в госпиталь, но спасти не удалось.

В канадской провинции Онтарио школьник нашел летучую мышь, которая покусала его. После этого мальчик заразился бешенством, позже он скончался в больнице. Местные власти сообщили, что это первый случай заражения бешенством в Канаде с 1967 года.