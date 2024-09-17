Автокран загорелся на дороге в Метрогородке

Автокран загорелся рано утром на Северо-восточной хорде в Метрогородке. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар произошел на 5-м проезде Подбельского.

«Рядом бегает водитель с огнетушителем», — рассказал источник.

Информации о пострадавших и других подробностей случившегося не поступало.

Upd: у автокрана на базе КамАЗа загорелся двигатель. Пламя потушили поливомоечной машиной.

Минувшей ночью сотрудники МЧС нашли тело семилетнего мальчика на пожаре в СНТ «Маяк-Бурцево» в Новой Москве. Огонь охватил двухэтажный дом. При пожаре пострадал отец погибшего ребенка.

Ранее на западе столицы загорелись стройматериалы и забор. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Экстренные службы оперативно потушили огонь.