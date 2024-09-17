Автокран загорелся на дороге в Метрогородке
Источник 360.ru: на востоке Москвы загорелся автокран
Автокран загорелся рано утром на Северо-восточной хорде в Метрогородке. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, пожар произошел на 5-м проезде Подбельского.
«Рядом бегает водитель с огнетушителем», — рассказал источник.
Информации о пострадавших и других подробностей случившегося не поступало.
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