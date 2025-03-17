Пользователи пожаловались на сбои в работе приложений «Яндекса»

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс Go» и других приложений компании. Об этом сообщил сайт Downdetector.
Также за последний час более 100 сбоев зафиксировали на сайтах «Т-Инвестиции», РЖД и видеосервиса Wink.
У некоторых пользователей возникают проблемы с сайтами различных банков, сотовых операторов, мессенджерами, а также сайтами Минобороны и Министерства внутренних дел. С чем связаны проблемы, не сообщается.
Ранее сервис зафиксировал сбои по всей стране в работе сайтов региональных управлений МВД. Чаще всего жаловались жители Камчатского края, Карелии и Калужской области.
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