По всей России произошел масштабный сбой работы сайтов МВД

По всей стране фиксируются сбои в работе сайтов МВД. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector .

По его информации, за сутки на работу сайтов МВД пожаловались 325 пользователей. Чаще всего неполадки наблюдались у жителей Камчатского края (31%), Карелии (17%) и Калужской области (17%), Московского региона (7%) и Белгородской области (6%).

За последний час на сервис Downdetector поступили 43 жалобы.

Ранее сбой произошел в работе китайского чат-бота DeepSeek. О сбоях заявили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Московской и Новгородской областей.

В тот же день с проблемами столкнулись россияне, которые заходили на сайт «Ростелекома». Волну жалоб зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Возможной причиной неполадок могла стать проблема в инфраструктуре компании.