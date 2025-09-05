Пользователи массово пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. О нестабильной работе свидетельствуют данные сервиса регистрации сбоев на сайтах и в приложениях Downdetector .

Не работают отправка сообщений и загрузка медиа, а также возникли проблемы с комментариями под постами.

Чаще всего пользователи мессенджера жалуются на проблемы с сервером. Около 65% пользователей пожаловались на невозможность подключиться к серверу. На работу приложения пожаловались 15% пользователей.

Ранее клиенты Сбербанк-онлайн сообщили о сбоях в работе приложения. Жалобы зафиксировала платформа по отслеживанию нарушений в работе сервисов. А 22 августа портал зафиксировал жалобы на работу сайта «Госуслуги». Пик обращений пришелся примерно на 13:00–14:00 по московскому времени.